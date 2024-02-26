Москва, 27 февраля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Ряд стран НАТО решили устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В ходе беседы с «РИА Новости» парламентарий напомнил о высказывании премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу обдумывания группой стран Североатлантического альянса возможности на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину, что повлечёт за собой угрозы для безопасности.

«В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наёмников. То, о чём говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет», — прокомментировал Белик.

Фицо один из немногих западных лидеров, готовых бороться за интересы своей страны, даже если это несёт угрозу политической карьере, добавил депутат. К тому же старой Европе этот конфликт уже неинтересен, в поражение России никто не верит, давать деньги на заведомо безнадёжное дело тоже желания особого нет, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Роберт Фицо заявил, что руководители некоторых стран ЕС и НАТО обдумывают возможность, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных. При этом словацкие военные не поедут на Украину, добавил премьер.

По окончании конференции по поддержке Киева в Париже 26 февраля президент Польши Анджей Дуда отметил, что страны НАТО не пришли к единому мнению по поводу возможности отправить своих военных на Украину. При обсуждении темы отправки солдат на Украину шла «самая жаркая дискуссия», мнения есть разные, сказал он.

В Минобороны РФ 22 февраля заявили о найденных в освобождённой Авдеевке в ДНР доказательствах и уликах, указывающих на непосредственное участие иностранных наёмников в конфликте на Украине. В частности, ВСУ, покидая укреплённые позиции, оставили более двух десятков гранатомётов различных типов, более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч изготовленных в Италии патронов, терминал глобальной спутниковой системы Starlink и несколько тяжёлых квадрокоптеров.