Опубликованы кадры пожара на Михайловском ГОКе в Курской области
Курск, 6 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Кадры пожара на Михайловском ГОКе в Курской области опубликовал 6 марта Telegram-канал «112».
Кадр из видео
Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на ГОКе в городе Железногорске после атаке украинского дрона. Люди в результате этой атаки не пострадали.
Губернатор Роман Старовойт 6 марта утром записал видеообращение о том, что на складе ГСМ в Железногорском районе вспыхнул пожар после атаки беспилотника.