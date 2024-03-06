Курск, 6 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Кадры пожара на Михайловском ГОКе в Курской области опубликовал 6 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

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Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на ГОКе в городе Железногорске после атаке украинского дрона. Люди в результате этой атаки не пострадали.

Губернатор Роман Старовойт 6 марта утром записал видеообращение о том, что на складе ГСМ в Железногорском районе вспыхнул пожар после атаки беспилотника.