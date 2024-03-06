Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве скончался в медучреждении. Об этом 6 марта сообщили в правоохранительных органах.

МЧС России. Кадр из видео

«По последним данным, один человек умер в больнице. Сейчас выясняются все подробности», — рассказал собеседник ТАСС.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 человека. 15 человек госпитализировали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, восьми пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Как писало ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Улуг-Хемском районе поступило в ЕДДС в 08:49 (04:49 мск) 6 марта. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м. Здание ТЭЦ оцепили.

Позднее сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение. Из горящего здания котельной удалось спасти четырёх человек. К ликвидации возгорания привлекли свыше 170 специалистов, задействовали 40 единиц техники.

В МЧС сообщили о 15 пострадавших и эвакуации 21 человека. Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили о 16 пострадавших. По предварительным данным, все они сотрудники предприятия. Затем стало известно о 18 пострадавших. Их доставили в Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр.

В правительстве республики позднее заявили, что число пострадавших возросло до 21. Трое рабочих после аварии ушли домой, но они всё равно надышались продуктами горения и нуждались в обследовании.

В республике после ЧП на ТЭЦ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. СК возбудил уголовное дело о халатности.