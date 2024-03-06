Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве увеличилось до 18. Об этом 6 марта сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

МЧС России. Кадр из видео

«На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжёлом состоянии, девять ― в состоянии средней тяжести», ― написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, состояние ещё троих пострадавших медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл.

Ховалыг добавил, что спасатели ведут поиски ещё трёх человек. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек.

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Как сообщало ИА Регнум, информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонара Улуг-Хемского района поступила в центр управления в кризисных ситуациях утром 6 марта.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Огонь успел пройти по площади 50 кв. м. В МЧС сообщили о 15 пострадавших и эвакуации 21 человека. Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили о 16 пострадавших. По предварительным данным, все они — сотрудники предприятия.

Из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление, его планируют восстановить к вечеру. В региональном правительстве отметили, что все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ в рабочем состоянии.

По словам Владислава Ховалыга, здание ТЭЦ оцепили, организовали оперативный штаб из руководства МЧС, МВД, Росгвардии, региональных минздрава, министерства ЖКХ, минтопэнерго, службы ГО и ЧС. Мобилизовали аварийные бригады для устранения последствий.