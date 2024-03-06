Красноярск, 6 марта, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В результате взрыва и пожара на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Тывы, по последним данным, пострадал 21 человек. Об этом 6 марта сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба администрации РТ

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. В пресс-службе правительства в беседе с ТАСС уточнили, что трое рабочих после аварии ушли домой.

«Но они все равно надышались, голова болит, [они] в удовлетворительном состоянии. Но на всякий случай всех надо обследовать в больнице», ― сообщили власти.

Как сообщало ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной ТЭК-4 города Шагонара Улуг-Хемского района поступило в ЕДДС в 08:49 (04:49 мск) 6 марта. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м. Здание ТЭЦ оцепили, власти организовали оперативный штаб, а также мобилизовали аварийные бригады для устранения последствий.

В МЧС сообщили о 15 пострадавших и эвакуации 21 человека. Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили о 16 пострадавших. По предварительным данным, все они сотрудники предприятия. Затем стало известно о 18. Их доставили в Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр.

Глава региона Владислав Ховалыг поручил оперативно доставить пострадавших в республиканскую больницу №1 в Кызыле. Для этого в Шагонар прибыл вертолёт санавиации. Как сообщили в региональном правительстве, шестеро пострадавших находятся в реанимационном отделении, из них двое в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. Шесть человек направили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, у трёх человек отравление угарным газом. Ещё троих отпустили на амбулаторное лечение.

По данным районной администрации, взрыв на Шагонарской теплоэлектростанции произошёл в месте топливоподачи с ленточным контейнером, при этом котлы остались целыми и находятся в рабочем состоянии. Между тем в связи с инцидентом отключили центральное отопление. К нему подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых проживает около 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителя.

Подачу теплоснабжения запустят после тушения пожара и восстановительных работ электриков. Власти планируют возобновить подачу тепла в дома горожан ближе к вечеру.

В республике после ЧП на ТЭЦ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. СК возбудил уголовное дело о халатности.