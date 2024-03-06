Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Следователи в Тыве возбудили уголовное дело по факту ЧП на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в городе Шагонаре. Об 6 марта сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

«Следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия находятся следователь и криминалисты, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района поступила в центр управления в кризисных ситуациях утром 6 марта.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м. Здание ТЭЦ оцепили, власти организовали оперативный штаб, а также мобилизовали аварийные бригады для устранения последствий.

В МЧС сообщили о 15 пострадавших и эвакуации 21 человека. Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили о 16 пострадавших. По предварительным данным, все они — сотрудники предприятия.

По последним данным, число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве увеличилось до 18. Их доставили в Улуг-Хемский межкожууный медицинский центр. Глава региона Владислав Ховалыг поручил оперативно доставить пострадавших в республиканскую больницу №1 в Кызыле. Для этого в Шагонар прибыл вертолёт санавиации. В Кызыл эвакуируют 15 пострадавших.

Как сообщили в региональном правительстве, шестеро пострадавших находятся в реанимационном отделении, из них двое в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги. Шесть человек направили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, у трёх человек отравление угарным газом. Ещё троих отпустили на амбулаторное лечение.

В республике после ЧП на ТЭЦ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.