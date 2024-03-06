Красноярск, 6 марта, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Житель посёлка Емельяново под Красноярском попал под уголовное преследование за видео с призывами к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины возбудили по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.

По данным УФСБ, подозреваемый в своём личном канале на видеохостинге YouTube разместил видеозапись, содержащую призывы к совершению насилия в отношении военных ВС России, участвующих в СВО.

Правоохранители выявили и пресекли противоправную деятельность сибиряка. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актёра Алексея Панина на два месяца по делу о призывах к терроризму. Уголовное дело в отношении него возбудили в мае 2023 года. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд в Красноярске 8 февраля приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По данным силовиков, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР и обозначил объекты в интерактивных картах, снимки которых направил представителям Службы безопасности Украины.