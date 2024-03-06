Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Согласно предварительной информации, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара в здании котельной Шагонарской ТЭЦ в Тыве является детонация угольной пыли. Об этом 6 марта сообщил представитель экстренных служб.

Администрация Тывы

«В 04:42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трёхэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров», — процитировало его слова «РИА Новости».

По словам представителя экстренных служб, спасатели эвакуировали из загоревшегося здания 21 человека. В работах по ликвидации последствий инцидента принимают участие 11 человек и задействовано 26 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, первое сообщение о ЧП на Шагонарской ТЭЦ поступило на пульт дежурного 6 марта 2024 года в 08:49 (04:49 мск). В региональном главке МЧС сообщили о пожаре на площади 50 квадратных метров и сильном задымлении.

Пожарные смогли локализовать возгорание, однако центральное отопление в Шагонаре пришлось отключить. К нему подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых проживают около четырёх тысяч человек.

Глава республики Владислав Ховалыг 6 марта сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). В Тыве также ввели режим регионального ЧС после происшествия.