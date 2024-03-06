Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В результате пожара, произошедшего утром 6 марта на ТЭЦ в тувинском городе Шагонаре, травмы различной степени тяжести получили не 18, а 21 человек. Информацию о пострадавших уточнили в правительстве Республики Тыва.

Telegram-канал главы Республики Тыва ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В Тыве введён режим ЧС регионального значения

В республике введён режим регионального ЧП. А в СУ СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

О выросшем числе пострадавших и итогах заседания оперативного штаба сообщил ранее в Telegram-канале губернатор Владислав Ховалыг. По его словам, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По данным Telegram-канала «112», разрушены лента для подачи угля и одна из стен здания.

Telegram-канал главы Республики Тыва ЧП на Шагонарской ТЭЦ

В пресс-службе республиканского правительства подтвердили, что все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии.

О состоянии пострадавших работников известно, что шестеро находятся в тяжелом состоянии, ещё девять — в состоянии средней тяжести. Глава Тывы также проинформировал об отсутствии погибших и пропавших.

«Весь состав смены (21 человек. — прим. ИА Регнум) определён. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — подчеркнул Ховалыг.

Установленная тепловая мощность Шагонарской ТЭЦ составляет 92,5 Гкал/ч. Местные СМИ называют её проблемной. Отмечается, что объект введён в эксплуатацию более 40 лет назад, а износ оборудования ещё в 2014 году превышал 90%. Именно в то время правительство Тывы и Минэнерго РФ обсуждали строительство новой котельной, но спустя год процесс встал.

«Проблемы с изношенностью оборудования усугублялись последствиями землетрясений в регионе», — пишет neftegaz.ru.

Как сообщало ИА Регнум, первое сообщение о ЧП на тувинской ТЭЦ поступило на пульт дежурного 6 марта 2024 года в 08:49 по местному времени (04:49 мск). О пожаре на площади 50 квадратных метров и сильном задымлении известили в региональном ГУ МЧС РФ.

Огонь спасателям удалось локализовать, но в Шагонаре пришлось отключить центральное отопление. И это при том, что температура воздуха в Улуг-Хемском районе в ночные часы опускается до -25°С.

К централизованному теплоснабжению в Шагонаре подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них проживает примерно четыре тысячи человек.