Кызыл, 6 марта, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Как минимум десять человек пострадали в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Об этом 6 марта сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено», — уточнил Ховалыг.

Главы Тывы добавил, что выезжает в Шагонар, где будет создан оперативный штаб, в который войдут руководители МЧС, МВД, Минздрава, Росгвардии, МинЖКХ, Минтопэнерго, а также службы ГО и ЧС.

По данным ГУ МЧС по Тыве, в котельной ТЭЦ произошёл пожар с сильным задымлением. Работа котельной остановлена. На месте происшествия работают семь человек и четыре единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются. Кроме того, в Шагонар выехала бригада врачей, в которую вошли травматологи, анестезиологи, специалисты по ожогам и другие.

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