Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому, продолжая военные действия, Украина и поддерживающие её страны Европы оказались в сложном положении, заявил 1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Анталийском дипломатическом форуме.

Global Look Press

По его словам, страны Евросоюза восприняли конфликт на Украине «как свою войну», однако вопрос в том, на чьей стороне время, указал он.

«Я считаю, что время не на стороне Украины. Время на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить», — сказал венгерский премьер.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики государства, заявил, что Венгрия будет держаться подальше от конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в вооружённое противостояние. Он отметил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву и выступает против антироссийских санкций.

Более того, премьер Венгрии призвал сменить руководство Евросоюза, объяснив это тем, что перемены в руководстве ЕС необходимы, потому что нынешнее отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок. Политик уточнил, что руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями. Решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, а не интересами народов союза. Он добавил, что «они не наши люди».

10 февраля глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исключил поставки оружия Украине. Он добавил, что чем больше оружия будет поставлено на Украину, тем дольше будет длиться вооружённый конфликт, больше людей погибнет.