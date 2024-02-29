Вашингтон, 29 февраля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

AP/TASS Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Дональд Трамп планирует принять Виктора Орбана в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе», — приводит агентство слова источника.

Ожидается, что встреча пройдёт 8 марта.

Как полагает издание, такой шаг усилит беспокойство среди союзников США по поводу перспективы возвращения Трампа к власти.

Как ранее передавало ИА Регнум, Орбан заявил, что в США, кроме Трампа, на данный момент нет политической фигуры, которая была бы способна надавить на Киев и остановить конфликт на Украине. По его словам, если бы в феврале 2022 года Трамп был президентом США, то конфликта бы не было.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман раскритиковал Орбана за активное, по его мнению, участие в кампании по выборам в США, а также за открытую поддержку Трампу и призывы к действующему президенту Джо Байдену уйти в отставку.

Британская газета Guardian 10 декабря 2023 года написала, что Орбан и венгерское посольство нашли возможность провести тайные переговоры с республиканцами из Конгресса США, чтобы вместе добиться прекращения военной помощи Украине.