Вашингтон, 5 марта, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Военные сюрпризы заготовила Украина для России и Соединённые Штаты ждут результатов их применения. Такое заявление сделал 5 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов», — уточнил Миллер.

Никаких уточнений по поводу деталей плана Миллер не сделал, о каких конкретно сюрпризах идёт речь, не раскрыл. При этом представитель Госдепа указал, что Украина «в прошлом одерживала большие победы на поле боя».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил польский генерал Богуслав Пацек, к концу апреля или к маю в зоне боевых действий на Украине произойдёт перелом ситуации в сторону России. По мнению Пацека, помощь западных союзников не спасёт Киев, так как у России большое преимущество по всей линии фронта, при этом российские военные действуют не в полную силу.

Одновременно президент России Владимир Путин своими заявлениями посылает явные сигналы Западу, в которых предостерегает его от более решительных действий.

Путин 16 января заявил о провале контрнаступления ВСУ. Глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне находится полностью в руках армии России.

Хорватское издание Advance 26 февраля уточнило, что после бегства ВСУ из Авдеевки ситуация в зоне спецоперации начнёт развиваться стремительно.

В свою очередь, Заместитель председателя Совета безопасности РоссииДмитрий Медведев 4 марта подчеркнул, что Москва обязательно доведёт спецоперацию до окончательной победы. По его словам, СВО будет идти до полной капитуляции неонацистов.