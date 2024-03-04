Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Россия обязательно доведёт специальную военную операцию до окончательной победы. Об этом в ходе выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание» 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Дмитрий Медведев

«Мы, безусловно, доведём специальную военную операцию до логического конца. До окончательной победы, до капитуляции неонацистов», ― подчеркнул политик.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин уверен, что страна победит и достигнет всех целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Российский лидер при этом напомнил, что от переговоров отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

Медведев 19 февраля выразил уверенность в том, что Россия в ближайшее время сможет одержать победу в специальной военной операции.

Зампред Совбеза подчеркнул, что происходящее на Украине не связано со стремлением России расширить границы. Спецоперация — это вынужденный шаг в ответ на русофобскую политику киевского режима и Запада, объяснил он.

Медведев добавил, что всем союзникам, а также оппонентам России нужно твёрдо запомнить, что ей не нужно чужой земли, но и от своей она никогда не откажется.

Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в 2024 году году спецоперацию «победой русского оружия».

Отставной полковник бундесвера, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что западным союзникам киевских властей нужно прийти к пониманию того, что украинская армия не может победить Вооружённые силы России.