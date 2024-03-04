Варшава, 4 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. К концу апреля или к маю в зоне боевых действий на Украине произойдёт перелом ситуации в сторону России. Такое мнение 29 февраля высказал польский генерал Богуслав Пацек в беседе с радиостанцией RMF.

Ashley Chan/Global Look Press

«Перелом ситуации в пользу России произойдёт, по моему мнению, в конце апреля — в мае, когда для этого будут благоприятные погодные условия», — сказал он.

По словам Пацека, оказываемой в данный момент западными странами помощи Киеву не хватит, чтобы сдерживать натиск российских военных, а президент России Владимир Путин своими заявлениями посылает явные сигналы Западу, в которых предостерегает его от более решительных действий.

«Россия имеет большое преимущество по всей линии фронта», — признал польский военный, отметив дефицит живой силы у украинской армии.

Российские военные действуют в зоне конфликта «не в полную силу» и это должно послужить Западу предупреждением о недопустимости пренебрежительного отношения к Москве, добавил Пацек.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 января заявил о провале контрнаступления ВСУ. Глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне находится полностью в руках армии России.

Хорватское издание Advance 26 февраля написало, что после бегства ВСУ из Авдеевки ситуация в зоне спецоперации начнёт развиваться стремительно. По мнению авторов публикации, российская сторона собирается положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта заявил, что Москва обязательно доведёт спецоперацию до окончательной победы. По его словам, СВО будет идти до капитуляции неонацистов.