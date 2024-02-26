Загреб, 26 февраля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Ситуация в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки российскими войсками начнёт развиваться стремительно, пишет хорватское издание Advance.

РИА Новости / Константин Михальчевский

«После взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в публикации.

Автор материала утверждает, что без усиленной поддержки со стороны западных стран ВСУ уже через месяц могут столкнуться с чередой событий на передовой, и украинским войскам будет крайне трудно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с армией, которая превосходит численностью.

Хорватское издание также отмечает, что на наступление у Украины больше нет никаких шансов, так как российские силы остаются под защитой минных полей и других эффективных преград, которые они возвели в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили президенту Владимиру Путину о полном завершении операции по взятию Авдеевки под контроль ВС России. ВСУ ранее превратили этот северный пригород Донецка в мощный укреплённый район. С 2014 года украинские войска, находясь в Авдеевке, обстреливали мирные кварталы Донецка.

Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичёв 24 февраля проинформировал, что в ходе операции российских военных по освобождению города украинская армия оказалась отброшена на расстояние более чем 10 км. Он отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 26 февраля, что Авдеевка полностью зачищена от украинских войск. По его словам, город пока не разминирован. Говорить о том, что там нет никаких опасностей, нельзя, в частности, сохраняется угроза атак с воздуха, отметил он.