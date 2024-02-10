Берлин, 10 февраля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Дни Германии как индустриальной сверхдержавы подходят к концу, сообщило 10 февраля агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Основы промышленной машины Германии рухнули, как костяшки домино», — говорится в материале.

Так, объём промышленного производства в крупнейшей экономике Евросоюза снижается с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности. Причиной этого стали конкуренция со стороны США и Китая, а также прекращение поставок российского газа, уверены авторы.

В материале отмечается, что Вашингтон отдалился от Европы и стремится конкурировать со своими союзниками. Китай же сократил закупки немецких товаров. Окончательным ударом для некоторых крупных немецких производителей стало прекращение поставок дешёвого природного газа из России.

Министр финансов Кристиан Линднер заявлял, что Германия больше не конкурентоспособна, страна беднеет, потому что нет роста. Бундесбанк также пришёл к выводу, что спад производства, на долю которого приходится чуть менее 20% экономики, почти в два раза превышает уровень США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Германии предрекли новые бедствия из-за экономического кризиса. ФРГ уже испытывает сложности на фоне разразившегося в стране кризиса, выразившегося в экономической стагнации, проблемах с недвижимостью, высоком уровне банкротства компаний, а также росте цен на электроэнергию.

Управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро отметил, что в автомобильной промышленности есть проблемы из-за конкуренции со стороны Китая. Помимо этого, управляющий директор группы консультантов по финансовой реструктуризации Кристиан Эбнер пояснил, что другие сектора экономики пострадали от инфляции и роста стоимости заимствований.

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек 17 января заявил, что экономика страны испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины.