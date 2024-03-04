Москва, 5 марта, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Европейский союз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа из Российской Федерации по территории Украины, рассчитанного до конца 2024 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон в понедельник, 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», — указала она на пресс-конференции.

Накануне издание Politico со ссылкой на составленный Еврокомиссией конфиденциальный документ заявило, что возможная остановка транзита российского газа через Украину может стать наихудшим сценарием для стран Евросоюза. Отмечалось, что в этом случае ЕС будет вынужден увеличить расходы на закупку газа в связи с поиском альтернативных путей поставок.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, отмечал, что украинские власти не планируют вести переговоры с российской стороной о продлении рассчитанного до конца 2024 года договора о транзите российского газа. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов 29 октября также заявил, что Украина не будет продлевать эту договорённость.

При этом президент России Владимир Путин 18 февраля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным подчеркнул, что Москва не зависит европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал европейским странам самостоятельно решить, заинтересованы ли они в приобретении российского газа.