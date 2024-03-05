Вашингтон, 5 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Фотография завтрака, сделанная премьер-министром Эстонии Каей Каллас, не убедила, что политик «не ест россиян», заявила газета Politico.

Личная страница премьер-министра Эстонии Каи Каллас

Издание отреагировало на публикацию главы эстонского правительства в соцсети фото тарелки с мюсли, черникой, молоком, а также кружки с напитком.

«Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян», — заявили в газете.

Журналисты также с сожалением отметили, что осталось неизвестно, что за напиток был у премьер-министра. В качестве вариантов они назвали чёрный чай с лимоном и мёдом, зелёный чай и «слёзы российского империализма».

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Politico опубликовало статью, в которой говорится, что в Брюсселе рассматривают Каллас как кандидата на пост главы дипломатической службы ЕС вместо Жозепа Борреля. Однако, как рассказал журналистам чиновник, многие против такого назначения из-за агрессивного отношения премьера к России. Он добавил, что Каллас «нравится есть россиян на завтрак».

На следующий день глава эстонского правительства выложила фотографию завтрака в соцсети X (бывш. Twitter). Она подчеркнула, что сделала снимок специально для читателей Politico.

Каллас известна антироссийскими заявлениями. В декабре 2023 года она сообщила, что правительство ищет повод для того, чтобы депортировать из Эстонии граждан, желающих получить российский паспорт.

В феврале 2024 года МВД России объявило в розыск Каллас по уголовной статье. Также в розыск объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.