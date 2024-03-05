Таллин, 5 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 5 марта выложила фотографию своего завтрака в соцсети X (бывш. Twitter) после заявления в СМИ, что она якобы «ест россиян».

@kajakallas

Она сфотографировала тарелку с мюсли, ягодами и молоком, а также кружку с напитком.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписала Каллас свой снимок.

Накануне газета Politico опубликовала материал, в котором говорится, что Каллас является одним из кандидатов на пост главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля. При этом неназванный чиновник заявил журналистам, что в Брюсселе не хотят, чтобы эстонский премьер стала лицом дипломатии ЕС, так как она крайне негативно относится к России. Он заявил, что Каллас «нравится есть россиян на завтрак».

В ноябре 2023 года Каллас также заявила, что хотела бы стать генеральным секретарём НАТО. По словам премьера, ей, скорее всего, не предложат эту работу.

В декабре премьер сообщила, что в правительстве ищут способы, как депортировать граждан страны, желающих получить российские паспорта. Она назвала таких людей несущими угрозу безопасности Эстонии.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что власти Прибалтики заставляют русских людей уезжать за границу. Он подчеркнул, что это напрямую затрагивает безопасность РФ.