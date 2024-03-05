Москва, 5 марта, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Россияне могут докупить недостающий трудовой стаж и пенсионные баллы для начисления страховой пенсии. Об этом 5 марта заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Газете.Ru».

Николай Гынгазов/ТАСС

«Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа», — заявила парламентарий.

Депутат уточнила, что россияне могут докупить до половины недостающего стажа для пенсии. Она отметила, что это интересно для тех, кто не смог сформировать трудовой стаж в полном объёме. По её словам, за прошлый год россияне смогли приобрести не более 8,12 пенсионного балла за 340 тыс. рублей. Каждый год цена меняется, добавила депутат.

Пенсионный возраст в 2024 году в России в рамках переходного периода наступит в 58 лет для женщин и в 63 года для мужчин. Они получат страховую пенсию, если накопили не менее 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионного балла.

Как 4 марта сообщало ИА Регнум, депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект, согласно которому предлагается ввести доплату к пенсии до двойного размера прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Так, если величина прожиточного минимума для пенсионеров по России в 2024 году составила 13 290 рублей, то, в случае принятия законопроекта, увеличение составит в 2024 году более 26 тыс. рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета также планируют проиндексировать прожиточный минимум пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 5 декабря 2023 года, что минимальный размер пенсии в городе увеличат до 24,5 тысячи рублей в месяц.