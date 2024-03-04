Москва, 4 марта, 2024, 07:32 — ИА Регнум. В Госдуме фракция депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому предлагается ввести доплату к пенсии до двойного размера прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Проект будет направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В пояснительной записке инициаторы отметили, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в виде более 30 лет страхового стажа, должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь, сообщил ТАСС.

В этой связи законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России установлена на 2024 год в размере 13 290 рублей. Таким образом, двукратная величина составит в 2024 году более 26 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить транспортный налог. По его мнению, это снизит финансовую нагрузку на граждан. Соответствующая инициатива 1 марта уже была направлена на получение заключения от российского правительства.

Социальные пенсии с 1 апреля 2024 года планируют проиндексировать на 7,5%.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал размер средней пенсии в стране в 2024 году. Она достигнет 23,2 тыс. рублей.