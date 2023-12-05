Москва, 5 декабря, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил 5 декабря мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом власти намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и индексировать ряд других социальных выплат.

Так, будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, а также студенческим и приëмным семьям.

Кроме того, добавил Собянин, выплаты проиндексируют детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожан.

Как увеличатся пенсии по России

Министр финансов России Антон Силуанов ранее назвал размер средней пенсии, который будет в стране в 2024 году: эта величина достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета также планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Как уточнял депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, с 1 января 2024 года страховую часть пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в будущем году вырастет до 8134,9 рубля. В 2023 году размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля.

На индексацию пенсий в следующем году правительство планирует потратить в общей сложности около 600 млрд рублей, чтобы проиндексировать выплаты на прогнозируемый уровень инфляции 7,5%.

Переходный период

Пенсионный возраст в 2024 году в России в рамках переходного периода наступит в 58 лет для женщин и в 63 года для мужчин. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идёт переходный период от старого пенсионного возраста, когда женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 году женщины выходили в 56,5 года, а мужчины — 61,5», — рассказала она.

По словам директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирины Андриевской, повышение связано со старением населения и сокращением рождаемости. Андриевская заявила, что по прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, в России показатель может увеличиться до 37,2%.

Индексация зарплат

В начале ноября правительство России поддержало инициативу о сохранении индексации окладов военнослужащих и полицейских в 2024 году, которую ранее планировали пропустить. Как рассказали депутаты, было бы несправедливо оставить военнослужащих и силовиков без индексации, а её сохранение означает отмену приостановки до 1 января 2025 года. В категории тех, кому сохранят индексацию, вошли непосредственно военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы.

Что касается зарплат госслужащих, то президент России Владимир Путин подписал 27 ноября закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Концепция совпадала с решением правительства о пропуске индексации зарплат в 2024 году на 4,5% для лиц, занимающих указанные должности, за исключением работников бюджетных организаций.