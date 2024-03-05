Глава «Роскосмоса» выступил против размещения ядерного оружия в космосе
Глава «Роскосмоса» заявил, что космос должен быть свободен от ядерного оружия
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В космосе не должно быть ядерного оружия, он должен быть принадлежащей всем территорией мира. Об этом 5 марта заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«Конечно, космос должен быть свободен от ядерного оружия, и это должна быть территория мира, которая принадлежит всем», — сказал он.
Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Россия намерена последовательно отстаивать эту позицию и согласовывать её со своими партнёрами.
Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал вбросами звучащие на Западе обвинения в адрес России о якобы размещении ею ядерного оружия в космосе. Глава государства подчеркнул, что таким образом Россию пытаются втянуть в переговоры по Украине на выгодных для США условиях.
Агентство Bloomberg 21 февраля написало, что в Вашингтоне считают, что Россия уже в 2024 году якобы может развернуть в космосе ядерное оружие. Отмечалось, что США предупредили об этом союзников.
Путин 20 февраля отметил, что Россия всегда выступала против милитаризации космоса и против размещения в нём ядерного оружия. Президент уточнил, что Россия не делает в космосе ничего, чего бы в нём не делали другие государства.