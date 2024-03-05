Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В космосе не должно быть ядерного оружия, он должен быть принадлежащей всем территорией мира. Об этом 5 марта заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Владимир Смирнов/ТАСС Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов во время лекции «Космос без границ. Международное сотрудничество по освоению космического пространства» на Всемирном фестивале молодежи

«Конечно, космос должен быть свободен от ядерного оружия, и это должна быть территория мира, которая принадлежит всем», — сказал он.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Россия намерена последовательно отстаивать эту позицию и согласовывать её со своими партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал вбросами звучащие на Западе обвинения в адрес России о якобы размещении ею ядерного оружия в космосе. Глава государства подчеркнул, что таким образом Россию пытаются втянуть в переговоры по Украине на выгодных для США условиях.

Агентство Bloomberg 21 февраля написало, что в Вашингтоне считают, что Россия уже в 2024 году якобы может развернуть в космосе ядерное оружие. Отмечалось, что США предупредили об этом союзников.

Путин 20 февраля отметил, что Россия всегда выступала против милитаризации космоса и против размещения в нём ядерного оружия. Президент уточнил, что Россия не делает в космосе ничего, чего бы в нём не делали другие государства.