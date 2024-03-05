Будапешт, 5 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Гегемония Запада закончилась, формируется новый миропорядок, и Венгрия хотела бы укреплять союз со странами, отстаивающими суверенитет. Об этом, как передаёт агентство MTI, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на ежегодной встрече с венгерскими послами в министерстве иностранных дел и торговли 5 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что Запад хочет разбить мировую экономику на геополитические блоки. На государства, в том числе Венгрию, которые отстаивают свой суверенитет, Запад оказывает огромное давление, отметил Орбан.

Он добавил, что задача венгерских послов за рубежом состоит в том, чтобы представить миру Венгрию с помощью неоспоримых экономических фактов, а не объяснять политические разногласия.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 7 декабря 2023 года о смене прежней модели глобализации на многополярность. Российский лидер тогда подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют своих союзников для достижения целей.

Путин 16 февраля также заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

В конце глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в своём блоге заявил, что эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа. Комментируя слова Борреля о завершении гегемонии Запада, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум отметил, что это заявление может указывать на пересмотр европейскими политиками всей парадигмы геополитических решений, которые они принимали в отношении других стран.