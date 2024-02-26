Москва, 26 февраля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась, может указывать на пересмотр европейскими политиками всей парадигмы геополитических решений, которые они принимали в отношении других стран. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 26 февраля высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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Эксперт отметил, что это заявление Борреля кажется парадоксальным, ведь ранее глава дипломатической службы ЕС утверждал обратное, что Европа и Евросоюз являются цветущим садом, который находится посреди диких джунглей и что с этим цветущим садом всем нужно срочно выстраивать отношения.

По мнению Безпалько, изменение риторики Борреля могло быть вызвано не только спецоперацией России на Украине, не только кризисом на Ближнем Востоке и бомбардировками сектора Газа, но и значительными изменениями в Африке.

«Так, например, государство Нигер, которое фактически отказало Франции в управлении своими ресурсами, в частности ураном, показывает стремительные темпы экономического роста», — уточнил эксперт.

Он добавил, что многие страны тоже отказываются быть колониями стран Евросоюза, в целом Запада и пересматривают свою политику.

«Это во многом стало следствием начала спецоперации, которая, явилась откровенным вызовом со стороны России против сложившегося миропорядка. Открытый вызов смогла бросить только Россия, причём ещё и в военном аспекте», — подчеркнул Безпалько.

Он отметил, что другие государства наблюдают за этим, набираются сил и решимости, чтобы поддержать вызов России в той или иной степени.

По мнению эксперта, Боррель, возможно, уже достаточно давно понимал это. Поэтому, скорее всего, своим публичным заявлением он пытается наладить связь со странами глобального Юга, в том числе и в антироссийском ключе, предположил он.

«Вполне вероятно, что это также свидетельствует о пересмотре европейскими политиками всей парадигмы геополитических решений, которые они принимали как в отношении стран глобального Юга, так и в отношении Китая и России, а также стран Центральной и Южной Америки», — отметил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в своём блоге заявил, что эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа.

По его словам, если геополитическая ситуация будет и дальше развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, то Европу ждёт бледное будущее с точки зрения угроз её безопасности.

По мнению Борреля, спецоперация на Украине и конфликт в Газе значительно усилили риск противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже можно наблюдать в Сахеле и других частях Африки.

Президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Он подчеркнул, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия считает необходимым подсчитать ущерб, который был причинён различным странам из-за колониальной политики Запада.