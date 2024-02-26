Брюссель, 26 февраля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в своём блоге.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Жозеп Боррель

«Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности», — написал Боррель.

По его словам, если геополитическая ситуация будет и дальше развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, то Европу ждёт бледное будущее с точки зрения угроз её безопасности.

По мнению Борреля, спецоперация на Украине и конфликт в Газе значительно усилили риск противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже можно наблюдать в Сахеле и других частях Африки.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Он подчеркнул, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия считает необходимым подсчитать ущерб, который был причинён различным странам из-за колониальной политики Запада.