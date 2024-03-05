Москва, 5 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Защита Елены Блиновской рассматривает возможность использовать амнистию для некрупного бизнеса, которую предложил ввести президент России Владимир Путин, для её освобождения. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат блогера Наталья Сальникова.

РИА Новости/ Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская

Как отметила Сальникова, такая возможность появится после того, как нормативный акт опубликуют. Она уточнила, что амнистия может освободить её подзащитную от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов. Однако на другие обвинения это не распространяется. От выплат Блиновскую амнистия не защитит, подытожила адвокат.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля глава государства поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были дробить бизнес для налоговой оптимизации.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов против Блиновской СК возбудил в конце апреля прошлого года. Блогера задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. По версии следствия, Блиновская скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на сумму 918 млн рублей. Также её обвинили в неправомерном обороте средств платежей, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В декабре блогер подала иск против Федеральной налоговой службы. Блиновская требовала признать незаконным привлечение её к ответственности за налоговое правонарушение. В итоге Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить это требование.

Изначально суд отправил её под домашний арест. Однако за нарушения меры пресечения Замоскворецкий суд 22 января по ходатайству следствия заключил Блиновскую под стражу до 26 апреля. В этот же день её доставили в СИЗО-6 «Печатники». 13 февраля Мосгорсуд отказался освободить блогера из-под ареста.

По данным источника в правоохранительных органах, Следственный комитет планирует завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера в марте. После результатов налоговой экспертизы ей предъявят окончательное обвинение.