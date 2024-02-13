Москва, 13 февраля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Следственный комитет планирует в марте завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов и неправомерном обороте средств платежей. После результатов налоговой экспертизы ей предъявят окончательное обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ТАСС/Софья Сандурская

«По результатам налоговой экспертизы, назначенной ранее в рамках уголовного дела о неуплате налогов, следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции. Результаты ожидается получить в конце февраля или в марте», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд отказался освободить Елену Блиновскую из СИЗО. Там она оказалась за несоблюдение условий домашнего ареста. Блогер останется под стражей до 26 апреля.

В декабре 2023 года Блиновская устроила вечеринку у себя дома, таким образом пытаясь обойти закон. Домашний арест, под которым она тогда находилась, не запрещает принимать гостей у себя дома. Однако есть условие — среди них не должно быть свидетелей по делу фигуранта. А они на вечеринке присутствовали.

В результате СК РФ обратился в суд с ходатайством об изменении Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО.