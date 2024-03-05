Брюссель, 5 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Оборонной индустрии Европейского союза для производства необходимого количества оружия для нужд Киева и стран — членов организации не хватает финансирования. Об этом 5 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

«Сегодня нам не хватает не производственной мощности, а финансирования. Финансирование фундаментально важно», — сказал он.

По словам Борреля, оборонной индустрии ЕС необходимо финансирование, чтобы она могла удовлетворить существующий спрос на оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта генерал-лейтенант бельгийской армии в отставке Марк Тис заявил, что при гипотетическом вооружённом конфликте странам ЕС будет нечем воевать из-за нехватки боеприпасов. По его словам, из-за этого европейские армии уже через несколько часов после начала конфликта вынуждены будут кидаться камнями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля заявила, что в марте ЕК предложит стратегию военной промышленности Евросоюза с ростом военного производства на 20%. Она уточнила, что странам — членам сообщества необходимо увеличить затраты на военные нужды.

Газета Financial Times 29 января сообщила, что западным военным компаниям необходимо два года на производство достаточного количества для нужд украинской армии, чтобы снабдить их так же хорошо, как снабжены оружием Вооружённые силы России. По словам автора статьи, существующий сейчас дефицит боеприпасов связан с нехваткой квалифицированных рабочих.