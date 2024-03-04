Брюссель, 4 марта, 2024, 10:37 — ИА Регнум. В случае возникновения вооружённого конфликта странам Европейского союза будет нечем воевать из-за нехватки боеприпасов. Такое мнение 4 марта высказал отставной генерал-лейтенант армии Бельгии Марк Тис в беседе с изданием Merkur.de.

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«Через несколько часов [после начала военного конфликта] нам придётся бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо ещё в мире, знают о нехватке боеприпасов», — заявил он.

По словам отставного бельгийского генерала, основной проблемой стран Европы является малый запас высококачественных боеприпасов, который будет сложно восполнить из-за больших сроков поставки — до семи лет.

Армии европейских стран создавали для экспедиционных операций, они представляют собой небольшие контингенты с малым количеством материально-технического обеспечения и очень небольшим расходом боеприпасов, в случае наличия таковых, добавил Тис.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что представит в марте стратегию военной промышленности ЕС с ростом военного производства на 20%. По её словам, организации нужно больше тратить на военные нужды.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 12 февраля заявил, что компания собирается к 2025 году нарастить мощности по производству артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год. По его словам, Украина до этого времени будет оставаться зависимой от поставляемых США боеприпасов.

Газета Financial Times 29 января написала, что оборонным компаниям Запада нужно два года для производства достаточного количества оружия для ВСУ, чтобы снабдить их так же хорошо, как и армия России. Отмечалось, что сегодня нехватка боеприпасов связана с дефицитом квалифицированных рабочих для их производства.