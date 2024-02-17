Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 17 февраля на Мюнхенской конференции.

Ирина Калашникова /РИА Новости

«Примерно через три недели Еврокомиссия представит стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20%, и будет больше», — пояснила фон дер Ляйен.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует к 2025 году нарастить мощности по производству артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год.

Перед этим глава концерна Армин Паппергер заявил изданию Bild, что Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов для покрытия потребностей вооружённых сил Германии и Украины. По его словам, за 2023 год концерн получил заказы или заключил рамочные соглашения с правительствами о поставках для армий Германии и Украины на сумму свыше 10 млрд евро, а в 2024 году сумма вырастет до 15 млрд евро.

Газета Financial Times (FT) писала, что западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты ВСУ были снабжены так же хорошо, как и российские войска. По информации издания, нехватка боеприпасов связана, в частности, с дефицитом сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих.

В свою очередь глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью немецкому изданию Die Zeit 23 января заявил, что Берлин не способен в одиночку обеспечить финансовую и военную поддержку Украины, поскольку это может привести к перенапряжению экономики страны.