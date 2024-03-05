Курск, 5 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Курской области. Об этом 5 марта сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Военные около 09:30 мск успешно пресекли попытку киевских властей совершить теракт с помощью дрона самолётного типа по объектам на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили об уничтожении в ночь на 5 марта трёх дронов ВСУ над Белгородской областью. Отмечалось, что киевский режим пытался использовать для атак по территории России беспилотники самолётного типа.

В военном ведомстве 2 марта рассказали, что вечером 2 марта российские силы ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника украинской армии. По данным военных, Киев предпринял очередную попытку атаки в 19:30 мск.

Ранее в этот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом в Шебекинском городском округе дроне ВСУ. По его словам, в результате этого никто не пострадал, повреждений удалось избежать.