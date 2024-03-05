Киев, 5 марта, 2024, 11:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день необходимо единство политических сил и всех граждан Украины. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил мэр Киева Виталий Кличко.

dpa/picture-alliance/ТАСС Мэр Киева Виталий Кличко

Отвечая на вопрос об альтернативе главе киевского режима Владимиру Зеленскому, он отметил, что было бы ошибкой создавать в стране политический блок, который бы боролся за власть с нынешним руководителем Украины и мог его заменить.

«Было бы большой ошибкой создавать сегодня картель против Зеленского. Напротив, со стороны Зеленского было бы очень мудро объединить все силы вокруг себя», ― пояснил Кличко.

Мэр украинской столицы считает, что сначала необходимо разрешить конфликт и защитить страну, а потом восстанавливать Украину «демократическим путём».

Кличко считает, что пока конфликт не завершён, в стране не должно проводиться никаких выборов. При этом он назвал легитимным сохранение Зеленским президентских полномочий по истечении президентского срока.

Кличко 2 февраля в интервью французскому журналу Le Point заявил, что выборы президента Украины в военное время станут тем ядом, который может разрушить страну изнутри.

Как сообщало ИА Регнум, в комитете по вопросам разведки Украины заявили, что весной вероятна попытка свержения главы киевского режима Владимира Зеленского, легитимность которого после 20 мая могут поставить под сомнение. По данным ведомства, спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уточнил, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая, когда завершится срок его полномочий. Бывший глава правительства назвал это положение ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что фамилии возможных преемников главы киевского режима неважны, так как любой из них будет делать то, что ему прикажет Запад. По его словам, Украина уже утратила субъектность.