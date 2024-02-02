Киев, 2 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Выборы президента Украины в военное время станут тем ядом, который может разрушить страну изнутри. Такое заявление сделал 2 февраля мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point.

Sebastian Willnow/Global Look Press Мэр Киева Виталий Кличко

«Выборы в военное время были бы отравой для страны. Это разрушит Украину изнутри. Мы должны дождаться окончания войны, прежде чем устраивать их. А пока мы должны прекратить политические распри, думать о высших интересах страны и оставаться едиными», — так ответил Кличко на вопрос о его планах участвовать в президентских выборах на Украине.

Мэр Киева отметил, что на сегодняшний день его единственной целью является хорошая, качественная работа на благо сограждан.

Кличко также попросили прокомментировать его критическое замечание в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что политический режим на Украине движется не к демократии, а к автократии.

Кличко пояснил, что он не критикует, а даёт советы, потому что чувствует дрейф в сторону автократии и этот вопрос его беспокоит. По мнению Кличко, надо оставаться верными ценностям, за которые Украина борется уже десять лет и которые отличают её от России.

Какие именно ценности он имеет в виду, Кличко не уточнил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Киева Кличко признал, что Украина отдаляется от демократических принципов, за которые она должна бороться, и движется в неправильном направлении, становясь всё более «автократичной». По мнению Кличко, руководство страны, не скрывая, оказывает давление на тех, кто позволяет критиковать главу киевского режима. В частности, на журналистов.

Кличко указал, что в программах на телевидении восхваляются военные успехи Украины и стараются не освещать или преуменьшить неудачи. По этой причине большая часть общества, по мнению мэра Киева, «не понимает точно, что происходит на передовой».

В свою очередь, глава Украины Зеленский заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности». Он заявил, что готов к выборам, но общество хочет иного.