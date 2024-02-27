Киев, 27 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Весной может быть предпринята попытка свержения главы киевского режима Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, говорится в заявлении комитета по вопросам разведки, опубликованном в Telegram-канале ГУР при минобороны Украины.

Global Look Press/Ukraine Presidency Президент Украины Владимир Зеленский

«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, в ближайшие недели произойдут попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира, а легитимность Зеленского после 20 мая может быть поставлена под сомнение. ГУР утверждает, что ситуацию на Украине планируют «раскачать» к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны.

Украинская разведка утверждает, что российские спецслужбы планируют распространить панические настроения, уныние, разжечь конфликт между гражданскими и военными, а также рассорить Киев с его союзниками. По данным ГУР Украины, для этого Москва займётся организацией протестных акций через своих агентов влияния на Украине и по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, офис Зеленского тем временем подготовил обращение в Конституционный суд Украины (КСУ), чтобы прояснить вопрос легитимности пребывания на посту главы государства после 20 мая. По данным издания «Зеркало недели», в КСУ могут обратиться с двумя вопросами: возможно ли проведение выборов президента во время военных действий и остаётся ли Зеленский легитимным главой государства после 20 мая.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее уточнял, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая, когда завершится срок его полномочий. Бывший глава правительства назвал это положение ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, доктора юридических наук Валерия Карпунцова, конституция Украины не содержит нормы, которая позволяет отменить выборы президента, поэтому Зеленскому грозит уголовное наказание за узурпацию власти, если он не уйдёт в отставку после истечения полномочий.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил о непростом положении Зеленского. Он отметил, что на Украине многие недовольны таким руководством, назревает неспокойная ситуация, в то же время западные союзники перестали финансировать Киев.