Курск, 15 февраля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. В Курской области после атаки беспилотника ВСУ пожар возник на нефтебазе. Об этом в Telegram-канале 15 февраля сообщил глава региона Роман Старовойт.

Dave Hogg Пожар

Губернатор отметил, что в результате инцидента никто не пострадал и попросил население сохранять спокойствие.

«Все спецслужбы в данный момент работают на месте», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 14 февраля атаковали дронами-камикадзе жилой район города Энергодара, в котором располагается Запорожская АЭС.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 14 февраля российские средства ПВО сбили девять беспилотников самолётного типа украинских боевиков.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, заявил 13 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.