Вашингтон, 5 марта, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Администрация США отказывается комментировать утечку разговора офицеров немецкой армии, поскольку такое пояснение якобы поможет России, заявил 4 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Это только сыграет на руку России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньянопубликовала аудиозапись разговора, в котором офицеры бундесвера обсуждали вариант с нанесением удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Участники беседы обсуждали вопрос о том, какие шаги следует предпринять, чтобы не выставить Германию участником конфликта. По информации Симоньян, разговор состоялся 19 февраля.

2 марта канцлер Германии Олаф Шольц в рамках общения с журналистами пообещал, что власти ФРГ проведут быстрое и тщательное расследование из-за перехваченной беседы. Глава немецкого правительства назвал случившееся серьёзной проблемой.

4 марта Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и объявило ему демарш, а также потребовало разъяснений в связи с утечкой разговора офицеров бундесвера. В ведомстве подчеркнули, что такие действия наглядно свидетельствуют о вовлечённости Запада, в том числе Берлина, в украинский конфликт.

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер в свою очередь отметил, что содержание аудиозаписи ещё не означает, что ФРГ готовится атаковать территорию России.