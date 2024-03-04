Москва, 4 марта, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Послы стран Европейского союза, отказавшиеся от встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым перед президентскими выборами, должны быть высланы из страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Послы страны ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. На самом деле всех этих послов надо выгнать из России», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) в понедельник, 4 марта.

По словам Медведева, также необходимо понизить уровень дипломатических отношений со странами отказавшихся послов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодёжи заявил, что послы стран Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России. При этом он предостерёг европейских дипломатов от вмешательства в выборы главы государства, отметив, у Москвы накопилось достаточно материалов, указывающий на подготовку посольствами ЕС механизмов вмешательства в выборы и поддержки проектов для российских несистемных оппозиционеров.

В ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» 4 марта Дмитрий Медведев назвал европейский политиков предателями интересов своих стран и предположил, что граждане стран Европейского союза рано или поздно дадут жёсткую оценку действиям и высказываниям своих политиков.