Москва, 4 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта назвал европейских политиков предателями интересов своих стран.

Иван Шилов ИА Регнум

«Население Европы рано или поздно даст жёсткую оценку своим политикам, которые по сути превратились в предателей национальных интересов собственных стран, которые принесли благополучие европейских стран в жертву заокеанским хозяевам», — рассказал политик на марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

Как сообщало ИА Регнум, Медведев высказывался о скором конце Евросоюза в феврале 2023 года. Тогда он сравнил ситуацию в Европе с известным мифом о похищении Европы Зевсом, где роль быка сыграет Америка. По словам политика, странами ЕС управляют «жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи», которые в отличие от своих предшественников неспособны построить, а могут лишь разрушать.

Позднее, в мае, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский, отменив празднование Дня Победы в стране, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя». Дипломат назвала украинского политика «воплощением Иуды в XXI веке».