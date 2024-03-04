Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал послам стран Европейского союза не вмешиваться в выборы президента России. Он заявил об этом на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы МИД, послы ЕС отказались прийти на встречу для разговора перед выборами главы государства за два дня до неё.

«Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» — задался вопросом он.

Лавров заметил, что у Москвы накопилось много материалов о подготовке посольствами ЕС к выборам президента России: создании механизмов вмешательства в них и поддерживающих проектов для российских несистемных оппозиционеров, то есть того, чем посольства не имеют права заниматься.

Министр уточнил, что после этого предложил организовать такую встречу полторы недели назад, чтобы на ней сказать, что посольствам ЕС из лучших побуждений советуют «не заниматься этим».

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что количество призывов извне к срыву проведения голосования на выборах президента России нарастает. Она уточнила, что ряд стран Европы и США всё ещё не ответили на запрос российской стороны об оказании содействия в обеспечении безопасности.

Захарова 8 февраля заявила, что Россия будет жёстко пресекать любые попытки западных государств вмешиваться в выборы президента. По её словам, Запад будет использовать социальные сети и платформы для оказания влияния на процесс.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на них проходит до 14 марта. В них впервые будут принимать участие жители новых регионов: ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.