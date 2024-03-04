Вашингтон, 4 марта, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. Об этом 4 марта сообщили в Белом доме.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Действия и политика, о которой идёт речь в указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США. Поэтому я продлеваю на один год режим, объявленный указом 13 660», — говорится в пояснительной записке американского лидера.

В частности, Байден упомянул санкции, введённые действующей администрацией в феврале 2022 года и предыдущей администрацией Дональда Трампа в сентябре 2018 года, а также администрацией 44-го президента США Барака Обамы в 2014 году. Отмечается, что Байден пришёл к выводу, что все введённые ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Байдену требуются законные полномочия от конгресса для конфискации суверенных российских активов. Об этом заявил 27 февраля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, по словам которого, на данный момент США планируют использовать часть активов вместе с западными партнёрами для поддержки Украины.

Однако перед этим министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон допускает возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов. Она призвала срочно найти способ направить Украине заблокированные активы, но, по её словам, G7 ещё не выработала предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных активов РФ. Возможное изъятие активов будет объявлением торговой войны, и ответ на это будет очень жёсткий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В США также признали, что Россия может восстанавливать ОПК, несмотря на санкции. Как заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут, сильная сторона россиян — способность генерировать массу в плане личного состава.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, так как он рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию и спровоцирует панику и коллапс, но ничего из этого не произошло.