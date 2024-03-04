Москва, 4 марта, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил контакты Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в ближайшее время.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси

«Мы не исключаем такой возможности», — заявил представитель Кремля «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ намерен посетить Россию в начале марта и рассчитывает на встречу с российским президентом. Гросси отмечал, что во время визита продолжит обсуждение вопроса, связанного с военной активностью вокруг Запорожской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в конце февраля 2024 года заявил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси может 6 марта приехать в Россию.

Гросси 7 февраля в четвёртый раз посетил Запорожскую АЭС. Вместе с главой МАГАТЭ на станцию прибыла группа наблюдателей, чтобы сменить работающих на тот момент на станции коллег. Эксперты МАГАТЭ с 1 сентября 2022 года присутствуют на ЗАЭС.

Во время визита Гросси положительно оценил направленные на защиту ЗАЭС усилия России и МАГАТЭ. В этой связи он подчеркнул, что радиационная и химическая защита на Запорожской АЭС находится на высоком уровне.