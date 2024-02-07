Энергодар, Запорожская область, 7 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 февраля пересёк линию соприкосновения в Запорожской области.

IMAGO/photonews. at/Georges Schne/Global Look Press Рафаэль Гросси

По информации «РИА Новости», глава МАГАТЭ направился в сторону Энергодара. Вместе с ним на Запорожскую АЭС проследовала группа наблюдателей, которая должна сменить коллег на станции.

Отмечается, что на месте пересечения линии соприкосновения ситуация спокойная, каких-либо нештатных инцидентов не зафиксировали.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Гросси заявил, что на следующей неделе приедет в Россию. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 28 января сообщила о намерении главы МАГАТЭ посетить страну. По её словам, межведомственные консультации с Гросси в Москве нужны для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что Россия соблюдает пять принципов защиты ЗАЭС. Он также прокомментировал слова главы МАГАТЭ на заседании Совбеза ООН о реальной угрозе ядерной аварии на атомной станции. Глава госкорпорации подчеркнул, что опасность может исходить только от ВСУ. Лихачёв добавил, что в районе ЗАЭС за неделю сбили порядка 100 украинских дронов.