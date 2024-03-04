Москва, 4 марта, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта заявил об особой судьбоносной миссии России в мире. Об этом он рассказал на марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена», — заявил политик.

Помимо этого, Медведев подчеркнул, что всем, кому не близка политика России, стоит зарубить на носу, что РФ не нужна чужая земля, но свою она никогда не отдаст. При этом безопасность страны обеспечит лишь стабильность за её границами, добавил зампред Совбеза. А специальную военную операцию России на Украине Медведев назвал вынужденным ответом на русофобскую политику.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. После этого Медведев заявил, что бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого.