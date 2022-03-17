Москва, 17 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Причинами современного политического положения всего мира являются экспансия НАТО к российским границам, экономическая и информационная война Запада, а также преследования граждан РФ за границей. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», — написал Медведев.

Он назвал «отвратительной, преступной и аморальной» линию поведения западных государств в отношении России за последние годы: «И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить».

Медведев отметил, что когда это нужно Западу — «можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами», а в случае, если «что-то идёт не по их указке», виновник один — Россия.