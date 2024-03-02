Симферополь, 2 марта, 2024, 08:05 — ИА Регнум. На КПП при въезде в Крым с севера на днище автомобиля обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили 2 марта силовики «РИА Новости».

Марина Каширская ИА REGNUM На КПП

«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулём которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикреплённый к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — рассказал собеседник агентства.

После обнаружения опасной находки автомобиль переместили на безопасное расстояние. К работе привлекли взрывотехников, которые обезвредили самодельное устройство.

По заключению экспертов, взрывное устройство изготовили из компонентов иностранного производства, поставляемых на Украину странами НАТО, уточнил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля служба госбезопасности Грузии обнаружила и задержала большое количество взрывчатки и несколько взрывных устройств, которые пытались направить из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию для осуществления терактов на территории России. 19 января на находящемся в собственности гражданина Украины автомобиле типа минивэн планировалось вывезти взрывчатку в город Воронеж, уточнили силовики.

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Симферополя, планировавших теракт на транспортном объекте в Крыму и помогавших украинским диверсантам. Один из задержанных помогал диверсантам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые в мае 2023 года совершили подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе. У него изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Также у фигуранта нашли переписку, подтверждающую планы совершить теракт на железнодорожных путях в Симферопольском районе.

Кроме того, была задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. Она была завербована украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота.