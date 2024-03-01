Москва, 1 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить транспортный налог в России. По его мнению это снизит финансовую нагрузку на граждан. Соответствующая инициатива 1 марта уже была направлена на получение заключения от правительства.

Максим Блинов / РИА Новости

«ЛДПР всегда выступала за отмену транспортного налога. Автовладельцы и так платят акцизы на топливо. Транспортный налог, который рассчитывается исходя из мощности транспортного средства, не учитывает ни стоимость, ни габариты машины, ни её эксплуатацию», — цитирует Слуцкого его пресс-служба.

Он напомнил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский считал этот налог несправедливым для тех, кто пользуется автомобилем несколько раз в год, например, для пенсионеров, инвалидов, сельских жителей. Они платят наравне с теми, кто пользуется машиной каждый день.

Слуцкий подчеркнул, что в России с её огромными расстояниями машина — это не просто средство передвижения, а необходимость.

«Отмена транспортного налога — это своевременное решение в нынешних реалиях, которое позволит гражданам сэкономить и потратить деньги на необходимые нужды», — добавил он.

По словам председателя партии, транспортный налог является чрезмерным. Кроме того, он не выполняет функций по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также не способствует эффективному распределению налоговой нагрузки с учётом ущерба, наносимого транспортными средствами дорогам.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Слуцкого кандидатом в президенты РФ. Он был выдвинут на съезде ЛДПР в декабре 2023 года, после чего подал документы в ЦИК на участие в выборах. 1 января в комиссию поступили документы на регистрацию Слуцкого кандидатом.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года, голосовать можно будет в течение трёх дней. Досрочное голосование пройдёт в период 25 февраля — 14 марта, дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах страны.

В качестве кандидатов на выборах президента, помимо Слуцкого, ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.