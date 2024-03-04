Берлин, 4 марта, 2024, 06:06 — ИА Регнум. В Германии детям показали видеоролик о крылатой ракете Taurus, которая «мечтает» попасть на Украину. При этом осуществить желаемое мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять соответствующего решение. Видео опубликовано детской программой logo! государственной телерадиокомпании ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

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Ролик носит название «Для Украины нет Taurus». На кадрах запечатлена беседа Taurus с британской и французской ракетами Storm Shadow и SCALP, а также польским танком Leopard 2. Их озвучили детскими голосами.

«Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу <…> Потому что он всё равно отказывается отправить меня на Украину», — возмущается немецкая ракета. Следом польский Leopard 2 добавил фразу «как и меня тогда».

Далее по сценарию британская Storm Shadow и французская SCALP хвастаются своим нахождением на Украине, передразнивая Taurus тем, что она окажется плохой ракетой, если её не передадут сюда в ближайшее время. На это Taurus отвечает, что её вины в этом нет.

На вопрос, с чем связаны колебания канцлера ФРГ Taurus заявила, что Шольц опасается её дальнобойных возможностей, вдруг она «промахнётся мимо цели и попадёт по России».

После этого SCALP и Leopard поинтересовались, чем Россия занимается на протяжении двух лет.

Пользователям ролик не понравился, под видео они оставили гневные комментарии, назвав увиденное «мерзким». Кто-то из авторов не мог поверить, как подобное демонстрируется детям.

Под роликом редакция YouTube-канала logo! plus закрепила комментарий с благодарностью зрителей за отзывы, отметив, что понимает их реакцию. Также указывается, что данный видеоряд предназначен для детей в возрасте от 13 лет и старше.

Как сообщало ИА Регнум, опубликованная запись беседы немецких военных о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту оставила неизменной позицию Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные ракеты на Украину. Об этом узнала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в окружении канцлера.

Предположительно, запись могла поставить Шольца в двусмысленное положение, вызывая подозрения о тайных поставках этого вооружения, поскольку в ходе переговоров офицеры допустили возможность настройки и обслуживания ракет без участия военных ФРГ, говорили о целях в РФ, отметили в издании, назвав такой вывод ошибочным.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную аудиозапись разговора немецких офицеров 1 марта. Кроме удара по Крымскому мосту военные говорили о возможном обращении за помощью к Великобритании и допускали передачу Киеву координат целей на территории России. Вместе с тем в ходе беседы рассматривался вопрос, как после нанесения такого удара сохранять видимость, будто Германия не является стороной военного конфликта. Продолжительность переговоров составила 38 минут. Собеседники общались на немецком языке.