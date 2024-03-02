В бундесвере считают запись разговора немецких офицеров подлинной — СМИ
Welt: в бундесвере считают аутентичной запись разговора офицеров об ударе по РФ
Берлин, 2 марта, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная. Об этом заявило немецкое издание Welt.
Аудиозапись, по информации издания, распространяется среди военных в бундесвере.
«Аудиозапись курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная», — пишут авторы.
Как сообщало ИА Регнум, минобороны Германии после первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus признало, что она подлинная.
Бундесвер исключил подделку записи с помощью искусственного интеллекта.
Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали четыре офицера.
Контрразведка ФРГ начала проверку о возможном перехвате разговора немецких офицеров. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии.
Ранее в министерстве обороны ФРГ вновь отказались комментировать уже саму предполагаемую запись разговора, ответив, что «нечего добавить» к предыдущему пояснению по поводу просьбы прокомментировать, верифицировать или опровергнуть подлинность записи, прикрепленной к запросу.