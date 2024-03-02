Берлин, 2 марта, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная. Об этом заявило немецкое издание Welt.

Иван Шилов ИА Регнум Бундесвер

Аудиозапись, по информации издания, распространяется среди военных в бундесвере.

«Аудиозапись курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная», — пишут авторы.

Как сообщало ИА Регнум, минобороны Германии после первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus признало, что она подлинная.

Бундесвер исключил подделку записи с помощью искусственного интеллекта.

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали четыре офицера.

Контрразведка ФРГ начала проверку о возможном перехвате разговора немецких офицеров. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии.

Ранее в министерстве обороны ФРГ вновь отказались комментировать уже саму предполагаемую запись разговора, ответив, что «нечего добавить» к предыдущему пояснению по поводу просьбы прокомментировать, верифицировать или опровергнуть подлинность записи, прикрепленной к запросу.